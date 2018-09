Rijeka večeras gostuje kod Dinama na Maksimiru; evo gdje možete gledati derbi kola

Dinamo i Rijeka veliki derbi dočekuju u različitim raspoloženjima. Iza momčadi s Rujevice je turbulentnih desetak dana u kojima se čak i nagađalo kako trener Kek želi napustiti momčad. Dinamo nije uspio izboriti Ligu prvaka, no ostaje mu utjeha u Europskoj ligi, a 'modri' su i u puno boljoj formi bez obzira na brojne ozljede. Derbi se igra od 21 sat uz prijenos na Arenasport 3

Dinamo nije uspio izboriti novi plasman u grupnu fazu Lige prvaka iako je momčad Nenada Bjelice imala odličan rezultat s gostovanja u Švicarskoj, te rani pogodak na uzvratu u Maksimiru. Hajrović je već u sedmoj minuti razveselio pune maksimirske tribine, no švicarski je prvak preko svog najboljeg igrača Hoaraua u samo dvije minute sredinom nastavka dva puta uspio savladati Zagorca . Za veliki uspjeh Dinamu je trebala i mala doza sreće, no ona je ovaj put izostala budući da se kapetan Ademi ozlijedio već u prvom poluvremenu, dok je Leovac koji je skrivio jedanaesterac iz kojeg su Young Boysi izjednačili veći dio utakmice igrao lakše ozlijeđen. Igrat će Dinamo u atraktivnoj skupini Europske lige, a u prvenstvu se od Bjelice i njegovih igrača ponovno očekuje osvajanje naslova prvaka.

Rijeka je imala idealan ždrijeb kvalifikacija za Europsku ligu, no Kekova je momčad iznenađujuće posrnula na prvoj prepreci. Norveški Sarpsborg uspio je eliminirati Rijeku iako se radi o debitantu u europskim natjecanjima, a taj je neuspjeh očito utjecao na atmosferu u momčadi jer Rijeka u posljednjim prvenstvenim susretima djeluje neuvjerljivo. Nakon podjele bodova s Hajdukom momčad Rijeke uspjela je preokretom doći do pobjede nad slabim Rudešom, a u prošlom je kolu pred svojim navijačima osvojila tek bod u lokalnom derbiju s Istrom. Obrana Rijeke radila je početničke pogreške, a trener Kek nije krio ljutnju viđenim na terenu. Uz sve to se odlučio i malo 'odmoriti', otišao je na nekoliko dana u Maribor te se nagađalo kako razmišlja i o odlasku iz kluba! No, strasti su se brzo smirile...

A sad je pred Kekom susret s najjačom ekipom Hrvatski Telekom Prve lige.