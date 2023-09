Rijeka nakon velike bitke pala u drugom produžetku, Lille ide u Konferencijsku ligu

Rijeka je povela u 58. minuti, Fruk je ubacio iz slobodnog udarca s lijeve strane, Chevalier je pogrešno pročitao let lopte pa je nastala gužva u petercu Lillea u kojoj se najbolje snašao Smolčić i s pet metara zakucao loptu u nebranjenu mrežu.

Bila je to, pokazat će se, jedina prava prilika u prvih 45 minuta s obje strane, no nastavak je donio mnogo više uzbuđenja.

Mogla je Rijeka u 65. minuti i do drugog gola, nakon odlične kombinacije lopta je stigla do Vukčevića koji je sa 15 metara s lijeve strane uputio oštar udarac no pogodio je istrčalog Chevaliera u prsa.

Činilo se kako je Lille poravnao u 69. minuti, Žegrova je ubacio s desne strane na drugu vratnicu gdje je utrčao Cavaleiro, a ovaj je vratio pred gol na glavu Davidu koji je poslao loptu u mreži. No, nakon podužeg pregledavanja snimke procjena sudaca je bila kako je Cavaleiro bio u zaleđu.