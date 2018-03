Rebićeva znakovita poruka suigračima u reprezentaciji: Neki su se opustili!

Ante Rebić izuzetno je zadovoljan svojim nastupom protiv Meksika te otkriva da mu je Ivan Perišić čestitao na dobroj igri, ali i zaključuje kako su se neki suigrači koji su dugo bili nedodirljivi malo opustili u reprezentaciji...

Rebić mu se odužio odličnom igrom protiv Meksika, u utakmici u kojoj je pokazao da u kombinaciji s Andrejom Kramarićem može biti jako opasan, a Dalić ga je kasnije hvalio pa čak i poručio da je trenutno ispred Ivana Perišića na svojoj poziciji, što je iznenadilo hrvatsku javnost.

'Zadovoljan sam, no moglo je biti i bolje. Nedostajao mi je taj gol ili asistencija, bilo je prilika za te stvari i trebao sam biti konkretniji. No, mislim kako sam po pitanju volje i angažmana bio na pravoj razini. Nekako imam osjećaj da sam i izbornika Dalića iznenadio time koliko mogu pokazati, vjerujem da niti on nije u potpunosti znao moje mogućnosti,' zadovoljno je u intervjuu za Goal ustvrdio Ante Rebić koji naglašava kako u reprezentaciji nema zle krvi pa mu je Perišić čestitao na dobrom nastupu, ali smatra da su se neki igrači ipak malo uspavali:

'Svaki put je uglavnom ista postava, a vjerujem da joj je sada dobro došlo malo svježe krvi. Moje je mišljenje kako u reprezentaciji uvijek moraju igrati najbolji i najspremniji, nitko tu ne igra za nekakav ugovor, već je svima čast braniti boje sve zemlje. Kod nas se dugi niz godina znala prva postava, pa je i normalno da su se neki možda malo opustili.'

Rebić vjeruje da je posljednjim nastupima osigurao svoje mjesto na SP-u u Rusiji, no da ga Ante Čačić sigurno ne bi vodio da je ostao na hrvatskoj klupi.

