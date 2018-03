Dalić poručio najvećim hrvatskim zvijezdama: Nitko nije siguran kod mene!

Hrvatska reprezentacija minimalnom pobjedom protiv Meksika u Dallasu vratila je pozitivnu atmosferu, a Zlatko Dalić priznaje da bi stručnom stožeru i igračima bilo jako teško da je u SAD-u zabilježen i drugi poraz...

'U Hrvatskoj, kao i u Meksiku, postoji veliki pritisak jer se svi vole žaliti i svi se bave izborničkim poslom. No, želio sam ovakve dvoboje kako bih vidio i svoje mlađe igrače na djelu. Protiv Perua bili smo loši, a sada smo igrali onako kako hoću, pri čemu su igrači dali sve od sebe. Meksiko je dobar, a nije nam stvarao izrazite šanse - dobro smo stajali u obrani, bili smo dobro organizirani, i to je naša zasluga - i zato je ova pobjeda izrazito važna.'

Dalić ipak vidi i prostor za poboljšanja.

'Zadovoljan sam igrom i pobjedom, ali možemo još i bolje, u to sam siguran. Pokazali smo kvalitetu, igrači su bili na vrhunskoj razini. Osjećao se pritisak 80.000 meksičkih navijača, i to treba uzeti u obzir, kao i da smo protiv Perua igrali i nedugo nakon prilagodbe na vremensku razliku. Nije to bio nikakav debakl kako se pisalo, Peruanci su 11. na svijetu. Tada pristup možda nije bio na razini - razlozi će ostati među nama - no danas je sve skupa bilo mnogo kvalitetnije. Mislim da smo vratili dio dobre atmosfere, bilo bi nam jako teško da smo izgubili obje utakmice u SAD-u,' priznaje hrvatski strateg koji je bio pod kritikama Meksikanaca jer je poslao u Europu Modrića, Mandžukića, Perišića, Brozovića, Subašića i Kalinića uoči utakmice:

'Meksičkom sam izborniku prije utakmice objasnio svoje razloge, posebno za Modrićevo neigranje. Jasno mi je da je bio razočaran jer svi žele igrati protiv najboljih, ali najavio sam mu da su i naši mladi igrači kvalitetni. Reprezentacija nam ima fantastične pojedince, no na velikim natjecanjima teško prolazimo skupine i s tim ne možemo biti sretni. Imamo zvijezde, ali gubimo na završnim turnirima. Želim saznati što se događa te sam protiv Perua i Meksika pokušao detektirati taj problem. Nisam želio ostati u Europi i pobijediti neku manju reprezentaciju 5:0, tada ne mogu saznati ništa.'

Hrvatski strateg posebno je zadovoljan onime što je Ante Rebić napravio na terenu.

'Rebić je odigrao fantastično na svojoj poziciji i preskočio Perišića - neka sada Perišić preskoči njega. Odličan je bio i Kovačić, a sjajna mi je vijest i igra Ćorluke nakon godine dana stanke. Pjaca još nije uhvatio punu formu, a uspije li, imat ćemo s njime i Rebićem sjajan tandem na krilima. Sada znam ono što nisam znao prije. Nitko nije siguran u prvoj jedanaestorici, ja ne mogu trpjeti igrače koji žive na staroj slavi. Neću se povući, sakriti i čekati što će se dogoditi. Rakitića pak mogu samo pohvaliti. Razgovarao sam s njime kao i s ostalima, imao je poziv Barcelone da se vrati, no rekao je - 'ne, šefe, ostajem zbog tebe i zbog reprezentacije'. Kući ću se vratiti sretan, a nadam se da ćemo na SP-u ispuniti prvi cilj i proći skupinu, te mislim da možemo napraviti i nešto još veće,' zaključio je Zlatko Dalić.