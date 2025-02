Real preokretom u sudačkoj nadoknadi srušio City, Perišić zabio za PSV, velika pobjeda za Niku Kovača

Prošle godine je Real slavio u četvrtfinalu, prije dvije godine City u polufinalu, a 2022. je u polufinalu bio bolji Real.

Pep Guardiola nije mogao računati na duže vrijeme ozlijeđenog Rodrija, dok Carlo Ancelotti ima velikih problema s ozljedama. Lucas Vazquez je pretrpio novu ozljedu, dok su Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Eder Militao i David Alaba i dalje izvan stroja.

Gosti su bolje ušli u susret i u prvih 15 minuta nekoliko su puta opasno zaprijetili.

U 10. minuti francuski sudac Clement Turpin je dosudio i kazneni udarac za goste nakon što je Ederson oborio Viniciusa, no VAR je spasio City jer je brazilski napadač bio u minimalnom zaleđu.

Samo minutu kasnije Vinicius je fantastičnom loptom uposlio Mbappea koji je pucao u bliži kut, no Ederson je obranio. U 13. minuti Ederson je već bio svladan nakon "malonogometne" akcije Reala, no završni udarac Ferlanda Mendya obranio je branič Nathan Ake.

City je svoju prvu pravu priliku pretvorio u pogodak u 19. minuti. Akciju je započeo Gvardiol gurnuvši u prostor Erlinga Haalanda. Norveški napadač je dodao na krilo do Jacka Grealisha koji je ubacio pred gol do utrčalog Gvardiola koji je prsima spustio do Haalanda, a Norvežanin u svom petom susretu protiv Reala napokon zabio prvi gol.

Real je mogao izjednačiti u 26. minuti, no Vinicius Junior je pogodio prečku. Okvir gola zatresao je i Cityjev branič Manuel Akanji u 37. minuti, ali i Haaland u 47. minuti.

Real je zaprijetio u 55. minuti, no Ederson je sjajno obranio Mbappeov udrac. U 61. minuti francuski napadač je ipak izjednačio. Ceballos je ubacio, a Mbappe loše zahvatio loptu, ali dovoljno dobro da prevari domaćeg golmana.