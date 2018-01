Real pitanje prolaska riješio prije uzvrata i to bez Modrića i Ronalda

Hrvatski nogometni reprezentativac Mateo Kovačić odigrao je posljednjih pola sata za madridski Real koji je u prvoj utakmici osmine finala Španjolskog kupa kao gost sa 3:0 svladao drugoligaša Numanciju.

Real je sve do same završnice vodio samo sa 1:0 golom Balea (35-11m) s bijele točke, no potom su Isco (89-11m) iz još jednog 11-erca i Borja Mayoral (90+1) riješili pitanje prolaska u četvrtfinale.

Luka Modrić je, kao i ostale najveće zvijezde Reala, bio pošteđen gostovanja u Soriji. Uzvrat će biti 10. siječnja u Madridu.