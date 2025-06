Razočarani Messi poručio čelnicima Barcelone: 'Real je doveo genija. Ući će u povijest'

Real i PSG tjednima već vode veliku borbu za Mastantuonom, a čini se da je Real nadmudrio Francuze. Perez i njegovi ljudi su direktno zvali u Buenos Aires i znalački su iskoristili to što je veznjak Rivera više puta rekao kako mu je san igrati u Realu. Nakon odrađenog razgovora, mladi Franco je prelomio i rekao je 'DA' Madriđanima, a da bi posao i službeno bio gotov, ostaje još da se Real i River dogovore oko modela plaćanja odštete koja bi trebala biti oko 40 milijuna eura.

Premda već dugo nije u Kataloniji, Lionel Messi je ostao u jako dobrim odnosima s ljudima iz Barcelone i upozorio ih je što im se sprema ako Real dovede Mastantuona.

'Ako ode u Real, oni će dobiti svjetskog genija. Taj klinac će ući u nogometnu povijest. Ima sve...', poručio je Messi svom bivšem klubu impresioniran igrama svog mladog suigrača iz reprezentacije. Očito je više puta znao poručiti predsjedniku Barce Laporti da on poduzme prvi korak, no prvi čovjek Barce to nije napravio i španjolski mediji pišu kako je Messi razočaran što će 'čudo od djeteta' otići kod najmržeg rivala.