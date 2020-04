Damir Mišković pričao je o mjerama koje je prvoligaš s Rujevice morao poduzeti s obzirom na nalet koronavirusa, o stanju u hrvatskom nogometu, nacionalnom stadionu...

Mišković je jedan od najvažnijih i najmoćnijih ljudi hrvatskog nogometa. Spasio je Rijeku, stabilizirao je, odveo je do povijesne dvostruke krune, a sada se bori kako da održi klub u vrijeme pandemije koja je klubova smanjila prihode. U razgovoru za podcast Sportkluba pričao je o raznim vrućim temama...

'Nije rezanje plaće. Specifična je situacija i svi moramo gledati kako da spasimo klubove, a automatski se onda spašavaju i igrači, jer bez klubova nema ni igrača. Treba naći tada zajdnički jezik da se vidi koliko je financijskih sredstava potrebno u sljedećih godinu dana da bi klub bio na životu. Svaki odgovorni klub mora razmišljati u narednih 16 mjeseci. U Hrvatskoj imamo prihode 80% od transfera, a sljedeći transfer rokovi neće biti nešto što će zadovoljavati bilo koji klub u Hrvatskoj da ostane na razini na kojoj je bio prije. Ovo je za dobrobit svih. Kod nas nije bilo nikakvih trzavica, a vrijeme je utrošeno samo na potpise aneksa. Trećine plaće su se igrači odrekli na 16 mjeseci, dok će ostalo biti isplaćeno od 6 do 9 mjeseci.'

Nakon SP-a se krenulo s pričom o nacionalnom stadionu, najbolnijoj temi hrvatskog nogometa. Što se s tim događa?

'Od toga neće biti ništa u dogledno vrijeme. U ovoj situaciji s koronavirusom je još teže, a pitanje je bi li i bez toga bilo. No, doći će vrijeme i složit će se plan. To će se morati napraviti. Nemamo stadione, osim Poljuda, koji su donekle barem natkriveni. Čestitke Osijeku i njihovu predsjedniku Meštroviću zbog izgradnje stadiona. Mi sanjamo o Kantridi i za mene osobno bi to bio najveći uspjeh da se napravi.'

