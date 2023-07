Prvi čovjek HNS-a govorio o izgradnji kampa i optužnicama protiv Modrića i Lovrena

'Sigurno da je pogodilo i njih, pogodilo je nas. Dali smo svoje priopćenje, stojimo uz njih. Kao predsjednik Saveza razgovarao sam i s Dejanom i s Lukom. Mislim da će to biti sve dobro i, kažem, evo, podrška, apsolutno. Što se tiče samog razgovora, to sam rekao i danas, to će ostati između nas', naglasio je Kustić.

Novinar "Sportskih novosti" Robert Matteoni smatra kako ne treba biti osobito mudar da bi se zaključilo da je to izuzetna stvar za hrvatski nogomet.

'Slučajno sam bio svjedok jednog drugog vremena, kada je jedna delegacija Hrvatskog nogometnog saveza već 1992. godine boravila u Medulinu razmišljajući o tome da krene s organiziranjem jednog kampa za reprezentaciju. Eto, dočekali smo 2023. godinu i mislim da prvi put nakon toliko godina jednostavno vidim obrise da bi se to moglo napokon konkretizirati. To se trebalo po meni već davno učiniti što se tiče hrvatskog nogometa, ali bolje ikad nego nikad', istaknuo je.

Državni tajnik Pavić rekao je kako ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić dobro vodi pregovore o imovinsko-pravnim odnosima sa Zagrebačkom nadbiskupijom.

'Pri kraju su ti pregovori i to će biti stvarno dobar podloga za obnovu Maksimira i drugih stadiona u Hrvatskoj. Vjerujem da će se riješiti u što kraćem razdoblju riješiti te da se onda može u suradnji s gradom Zagreba raditi na obnovi stadiona u Maksimiru.'

'Tu je dosta jasna situacija. Radi se o izgradnji novog stadiona na mjestu gdje je sadašnji stadion Dinama u Maksimiru, što je velika stvar i što je dobro za hrvatski nogomet. Nacionalni stadioni bit će svugdje gdje bude igrala hrvatska nogometna reprezentacija, i u Zagrebu i u Splitu, u Osijeku, Rijeci, Puli, gdje god mi igramo', istaknuo je Kustić.

Novinar Matteoni smatra da bi stadion kapaciteta oko 35.000 gledatelja bio dovoljan za Zagreb.

'Najveća stvar koja se dogodila u posljednjih godinu dana je to što je napokon hrvatska državna politika donijela odluku da se ide u rješavanje infrastrukture nogometa. Čekali smo 32 godine da se to dogodi i napokon se dogodilo. Subjektivno je da će se to sigurno riješiti, a koliko će biti kapaciteta i u kojim gabaritima to je druga faza. Bitno da je proces pokrenut i čini mi se da je nezaustavljivim. Detalje o nacrtima i komoditetima stadiona prepustit ćemo struci i arhitektima', rekao je.