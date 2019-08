Procurile sudačke kartice; evo kakvo je točno bilo stanje prije Miočićevog nokauta

U trenutku kada je Stipe Miočić u četvrtoj rundi nokautirao Daniela Cormiera noćas na UFC-u 241, tada još uvijek aktualni prvak je bio u bodovnoj prednosti. To je jasno nakon što su nakon 'isplivale' bodovne kartice sudaca pored Octagona

U trećoj rundi dolazi do preokreta i dva suca daju prednost Miočiću, a jedan Cormieru. Tako da je u tom trenutku dvoboj završio, Cormier bi slavio sa 29:28. No, to se nasreću nije dogodilo i Stipe je spektakularnom četvrtom rundom za MMA povijest vratio pojas UFC prvaka teške kategorije u svoje vlasništvo, piše Fight Site.