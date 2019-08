Prvi čovjek UFC-a nevoljko je čestitao Stipi Miočiću i već mu traži protivnika

Nakon što je Stipe Miočić noćas na UFC-u 241 porazio Daniela Cormiera i vratio pojas teške kategorije u svoje vlasništvo predsjednik UFC-a Dana White više nije imao izbora te je morao priznati kako je borac iz Clevelanda najbolji teškaš u povijesti sporta.

'Ne želim da se Cormier umirovi. I dalje mislim da je jedan od najboljih boraca na svijetu. Pogledajte njegov večerašnji nastup. Stipe je jedan od najvećih teškaša ikad. Ima najviše obrana naslova. Pogledajte samo ljude koje je pobijedio, stvari koje je napravio i kako je ova borba izgledala'.

Miočić je prije gubitka titule prošle godine srušio rekord u obrani naslova s tri uzastopne pobjede kao prvak. Budući da Miočić UFC-u marketinški nije najbolji izbor za prvaka White ga nikada nije htio nazvati najboljim teškašem u povijesti, ali sada više nije imao izbora. Nakon što je upitan je li Stipe teškaški GOAT White je na trenutak zastao i onda potvrdio.

'Da, valjda jest (najbolji teškaš svih vremena)'.

Sljedeći izazivač u teškoj kategoriji definitivno bi trebao biti Francis Ngannou koji je impresivnim pobjedama u posljednje tri borbe zaslužio novu borbu za pojas. White nije htio potvrditi da će 'Predator' sada dobiti revanš protiv Miočića jer postoji šansa da će Cormier i Miočić odmah odraditi trilogijski meč.

'Morat ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati. Želi li Cormier treću borbu protiv Miočića, je li Miočić zainteresiran za Ngannoua ili želi dati Cormieru treću borbu. Ne znam, postoji puno opcija. Nemoguće je u ovom trenutku reći što će se dogoditi u toj diviziji'.

Inače, ljubav između Miočića i prvog čovjeka UFC-a baš i ne cvijeta, jer znao je ovaj Amerikanac hrvatskih korijena prozivati Whitea.

Tako je bilo i ada je pobijedio Ngannoua, kojeg je favorizirao upravo White, Miočić nije dozvolio da mu predsjednik UFC-a stavi pojas. Neugodna situacija je brzo zapalila internet.

'Nisam želio da mi on stavi pojas. Htio sam da to napravi netko tko me poštuje, a to je bio moj trener, moj čovjek. Dana me ne poštuje', izjavio je Miočić još jednom o temi o kojoj se dosta pričalo u borilačkim krugovima.