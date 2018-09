Prizor utučenog Modrića dirnuo Španjolsku: Samo što nije zaplakao...

Dnevnik Marca naglašava kako je Luka Modrić bio iznimno razočaran nakon poraza 6:0 u Elcheu, a pri izlasku s terena poslije razmjene dresova s Ramosom malo je falilo da zaplače...

Modrić je ovog tjedna proslavio svoj 33. rođendan, no nažalost nije dobio adekvatan poklon od svojih suigrača tijekom dvoboja Lige nacija protiv Španjolske u Elcheu.

Hrvatska je doživjela svoj najteži poraz u povijesti, a španjolski mediji koji prate u stopu našeg kapetana uočili su koliko je bio deprimiran nakon susreta.

'Modrić je razmijenio dres s Ramosom i bio na rubu suza dok je izlazio s travnjaka,' piše dnevnik Marca.

Luka je tako doživio svoj najteži trenutak godine u kojoj je osvojio s Realom Ligu prvaka, a s reprezentacijom srebro u Rusiji. Unatoč blamaži u Elcheu ima izglede osvojiti Fifinu nagradu The Best za najboljeg nogometaša godine, a ako želi biti u konkurenciji za Zlatnu loptu, sličan neuspjeh ne bi mu se smio dogoditi do prosinca...