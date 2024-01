Priča o Billu Belichicku; kako je unuk hrvatskih doseljenika postao ikona NFL-a

Kad trener u toj dobi napusti klub s kojim je imao toliko uspjeha, onda je to obično znak odlaska u mirovinu, posebno nakon najlošije sezone u karijeri, u kojoj su šesterostruki prvaci imali katastrofalan omjer pobjeda i poraza 4:13. U prvi mah tako se činilo i u Belichickovu slučaju, no onda je uhvaćen 'na djelu', kao gost na basnoslovno skupoj jahti gazde Atlanta Falconsa Arthura Blanka, i to ne da bi krstario, nego pokušao dogovoriti nastavak duge i uspješne karijere u novoj sredini. Istina, Falconsi su objavili da je ovaj veteran samo jedan od šestorice kandidata za mjesto stratega, no priča o Belichicku mogla bi se ipak nastaviti, kao i njegova utrka za 'svetim gralom', rekordom u broju pobjeda. Dosad ih ima 333, dakle 14 manje od rekordera Dona Shule.

Priča je to koja je u Hrvatskoj dobro poznata, ponajprije zbog iznimne Belichickove uspješnosti u američkom sportskom svijetu, u kojem figurira kao jedan od najuspješnijih, ako ne i najuspješniji trener profesionalnog američkog nogometa svih vremena. Sada je ta priča opet izbila u prvi plan, no ovoga puta to se dogodilo ne zbog nekog novog uspjeha ili rekorda, nego nakon što je 72-godišnji trener odlučio napustiti bostonske New England Patriotse, klub u kojem je proveo posljednje 24 godine (od ukupno nevjerojatnih 49 sezona koje je kao trener proveo u NFL-u) i osvojio Super Bowl čak šest puta, odnosno postao prvak NFL-a.

Ivan i Marija imali su petero djece, četiri sina i kći, a Billov djed prehranjivao je obitelj kao vrtlar i mesar te djeci često govorio o kraju iz kojeg je došao. No na nagovor imigracijskog službenika amerikanizirao je svoje prezime kako bi bilo lakše izgovorivo. Belichick je jednom priznao da ga priče o starom kraju nisu naročito zanimale, no divio se djedu jer je bez završene škole govorio šest jezika.

Belichick je rođen 1952. u Nashvilleu, u kojem su tada živjeli njegovi roditelji Steve i Jeanette, no odrastao je u Annapolisu, gdje mu je otac bio pomoćni trener na tamošnjoj slavnoj mornaričkoj akademiji. Kasnije je uvijek oca isticao kao najvećeg učitelja, ali mu je tijekom školovanja football bio 'drugi' sport, iza lacrossea. Ipak, paralelno se bavio i jednim i drugim, a football mu je postao važniji tek na studiju na Sveučilištu Wesleyan u Connecticutu.

No očito nije bio dovoljno dobar za nastavak igračke karijere i već s 23 godine postao je pomoćni trener u Baltimore Coltsima za plaću od 25 dolara tjedno. U početku se nigdje nije duže zadržavao: godinu dana u Baltimoreu, pa dvije u Detroit Lionsima, sezonu u Denver Broncosima... Očito, skupljao je iskustvo, sve dok 1979. nije započeo 12-godišnji radni staž u New York Giantsima, mjestu prvih velikih uspjeha. Kao koordinator obrane uz glavnog trenera Billa Parcellsa, osvojio je prva dva Super Bowla. Dapače, njegova obrambena strategija za pobjedu nad Buffalo Billsima 1990. dobila je svoje mjesto u Kući slavnih profesionalnog footballa.

Bilo je to dovoljno za dobivanje posla glavnog trenera u Cleveland Brownsima (današnji Baltimore Ravens), ali je nakon pet sezona sa samo jednim plasmanom u play-off dobio otkaz 1995. Opet se udružio s Parcellsom, prvo u New England Patriotsima, s kojima je stigao do Super Bowla, a poslije u New York Jetsima. U tom timu je na koncu dobio posao glavnog trenera, ali ga je 'radio' samo jedan dan. Već je slavna epizoda u kojoj je na salveti napisao: 'Dajem ostavku kao GT u NYJ', i onda pola sata objašnjavao novinarima svoje razloge za nagli odlazak u momčad s kojom će ući u legendu: New England Patriotse.

Tamo je dobio za to vrijeme fantastične ovlasti, jer praktički je bio i glavni menadžer, potpuno odgovoran za sportski dio funkcioniranja kluba. No početak nije obećavao, jer u prvoj sezoni propustili su doigravanje, uz mizeran skor pobjeda i poraza 5:11.

Dan kad se pojavio igrač koji je promijenio sve - Tom Brady

Tada se pojavio igrač koji je promijenio sve. Znaju ga svi, zove se Tom Brady. Superiornom obranom, Bradyjevom genijalnošću i Belichickovom disciplinom, Patriotsi su išli stepenicu po stepenicu do prve od ukupno šest titula prvaka. Bio je to istinski početak jedne od najimpresivnijih sportskih dinastija u američkom sportu. U sljedeće 24 godine, uz spomenutih šest titula, još su tri puta igrali na Super Bowlu te čak 17 puta bili prvaci Istočne divizije, od čega nevjerojatnih 11 godina zaredom, od 2009. do 2019., što nikad nikome u NFL-u nije pošlo za rukom. Ukupni omjer pobjeda i poraza (u regularnoj sezoni i doigravanju) bio je 296:133, a sam Belichick tri puta proglašen je trenerom godine u NFL-u. S obzirom na uspjehe, možda i nedovoljno puta, no to je dio one dileme bi li ikad postigao toliko da nije u momčadi imao Bradyja, a ona se razbuktala kada je slavni igrač napustio Patriotse te oni potom nisu učinili ništa značajno. No, kao i u svakom momčadskom sportu, jedan igrač teško može donijeti baš toliku i toliko dugu dominaciju. S druge strane, Belichick je u Patriotsima bio zadužen za sve, od kupovine igrača (pa tako i Bradyja) do taktike.

Osim toga, malo tko može toliko dugo trajati i biti toliko uspješan. Belichick je to postigao stilom koji se ponekad opisuje kao diktatorski, jer nije baš dozvoljavao da mu se igrači suprotstavljaju. Brady jest legenda i njih dvojica su tijekom godina izgradila skoro simbiotsku vezu, no uvijek se znalo tko je gazda. No njihov odnos bio je važan samo na terenu, a navodno nikad u dvadesetak godina provedenih u istom klubu nisu otišli ni na večeru. Nije bilo posebnog tretmana za prvu zvijezdu, kakav se često vidi u današnjem sportu - Belichicku su svi jednaki, samo kotačići u velikom mehanizmu koji pobjeđuje. Dapače, svjedoci govore da je prema Bradyju bio znatno oštriji nego prema ostalim igračima. Legendarni quarterback odgovorio mu je odanošću i bespogovornim slušanjem, pa ni drugim igračima nije preostajalo drugo ako su željeli biti dio tima.

Belichick nije uvijek bio baš najprijazniji čovjek na svijetu, blago rečeno, no u dijelu SAD-a koji navija za Patriotse, dakle u šest saveznih država Nove Engleske, imao je i još ima status božanstva. Klub koji prije toga ništa nije postigao doveo je na tron možda s najvećom momčadi NFL-a u povijesti. Ako i ne ode u mirovinu nakon što je napustio Boston, drugo mu u životu ni ne treba.