Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša objavio šokantan podatak; hoće li se napokon nešto poduzeti?

Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora održanoj u utorak u Zagrebu predloženo je ukidanje olimpijskog statusa za desetero predolimpijskih kandidata i dva člana vaterpolske reprezentacije zbog neispunjavanja rezultatskih kriterija, a odlučeno je da se ne mijenja status osvajačima medalja iz Rija 2016., dok se ne vidi imaju li izgleda izboriti nastup na OI u Tokiju

Posebno zanimljiva točka dnevnog reda sjednice bila je ona s HOO-ovim Prijedlogom mjera, njih ukupno 17, za unaprjeđenje statusa sporta u Republici Hrvatskoj.

'Osim činjenice da smo zadnji na ljestvici država Europske unije po izdvajanjima za sport, kako je objavio Eurostat, imamo problem i s odljevom novca iz Hrvatske u sferi nelegalnog klađenja. Prema podacima Hrvatske udruge za igre na sreću, to godišnje dosegne i do 3,5 milijardi kuna. To znači da mi nekome poklanjamo vrijednost od 4 ili 5 borbenih zrakoplova F-16. Već pet godina govorimo o tome i teško mi je, najprije kao građaninu ove zemlje, shvatiti da se još ništa nije poduzelo po tom pitanju', izjavio je predsjednik HOO-a Zlatko Mateša u osvrtu na dokument koji bi trebao poslužiti i kao prilog za javnu raspravu o Nacionalnom programu sporta 2019. - 2026.