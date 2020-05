Na UFC-u 249 Francis Ngannou brutalno je nokautirao Jairzinha Rozenstruika nakon samo 20 sekundi te je ispisao povijest

'Frustrira me situacija u ovoj diviziji. Očekivao sam da ću se boriti za titulu, no to se nije dogodilo. Tražili smo da ova borba bude za privremenu titulu, no to nisu htjeli napraviti. Da budem iskren, ne znam gdje je divizija u ovom trenutku. Na meni je ići borbu po borbu do kraja mog ugovora', razočaran je Ngannou situacijom u teškoj kategoriji u kojoj naslov drži Stipe Miočić.

Miočić je već jednom sredio Ngannoua, a sada ga očekuje treći meč s Danielom Cormierom pa je Kamerunac na čekanju.