Poznati trener otkriva nam u kakvom stanju je operirani zglob najboljeg Hrvata u NBA-u Bojana Bogdanovića te kakve veze s tim imaju pijanist Maksim Mrvica i vaterpolist Sandro Sukno

Najbolji hrvatski košarkaš i jedan od najboljih šutera NBA lige ove sezone Bojan Bogdanović u svibnju je završio na operaciji zgloba desne šuterske ruke, a sada u Dubrovniku, uz pomoć proslavljenog kondicijskog trenera Pere Kuterovca, vraća se u 'život', to jest u formu kako bi ga od prosinca opet gledali na NBA parketima

Hrvatski reprezentativac i igrač Utah Jazza Bojan Bogdanović, nažalost, završnicu NBA sezone, koja je bila prekinuta zbog pandemije koronavirusa, prati iz Dubrovnika, gdje se u obiteljskoj kući, u koju je morao smjestiti i teretanu, priprema kako bi spreman dočekao NBA sezonu 2020/21, a čiji je početak planiran za drugu polovicu prosinca.

Bogdanović - koji je stalno bio na prosjeku većem od 20 koševa po utakmici - ozljedu je zadobio još u siječnju ove sezone te je igrao utakmice s bolovima, a u klubu su se odlučili na operacijski zahvat zgloba desne šake kako bi bio spreman za novu sezonu, jer nitko nije znao hoće li se i kada nastaviti trenutačna sezona koja je prekinuta zbog pandemije koronavirusa.

Podsjetimo, naš košarkaš je prošlog ljeta potpisao četverogodišnji ugovor u vrijednosti 73 milijuna s Jazzerima i odigrao je odličnu prvu sezonu u novoj momčadi te je postao prvi Hrvat od Dražena Petrovića koji je imao preko 20 koševa u prosjeku.

No, da bi se vratio što prije na parkete te opet igrao na nivou kakvom želi(mo), Bojan Bogdanović krenuo je 'udarnički', uz pomoć vrhunskog kondicijskog trenera Pere Kuterovca, koji mu, do zajedničkog druženja u Dubrovniku, šalje programe preko interneta. Jer Kuterovac je trenutačno na pripremama s vaterpolskom reprezentacijom na Korčuli, a prema Dubrovniku krenut će u srijedu.

'Bojan je izvadio zadnja dva 'šarafa' i 6. kolovoza vratio se iz SAD-a, tako da sada počinjemo s pravom rehabilitacijom. No, to zna biti bolno, jer dolazi do oticanja, pa moramo biti oprezni da se ne krene prejako, kako ne bi došlo do artroze odnosno kalcifikata u tetivi. Osim mene, u Dubrovniku mu pomaže i fizijatar dr. Stjepo Jarak, tako da Bojan ima potpuni tretman', rekao je za tportal Pero Kuterovac.

Koliko ovaj oporavak može trajati, odnosno kakav je plan rehabilitacije i vašeg rada s Bojanom?

'To može trajati dosta dugo, ali koliko točno, teško je prognozirati. No, ovako iz iskustva, mislim da to možemo sve dovesti u red u roku četiri tjedna. Naime, svaki stres može dovesti do upale, a ako se upali tetiva, onda je to opet problem. Prema tome, moramo ići polako, kontinuirano, a Bojan mora biti čvrst i uporan. Mi te naše vježbe ponavljamo po šest, sedam, osam puta dnevno. I znam da mu nije lako'.

Osim rehabilitacije ruke, radite i kondiciju?

'Da, naravno, To radimo već sada, podižemo mu kapacitete, radi s nogama, a kada povećamo mobilnost zgloba počet ćemo raditi i s rukama'.

Sigurno je dodatni problem u tome što se radi o zglobu tzv. šuterske ruke?

'Slažem se, dâ. No, operacija je napravljena odlično, sve se dobro okoštava, ali moramo paziti da Bojan ne izađe iz te 'komforne zone'.

Vi ste već imali iskustva sa sličnim ozljedama, kada ste pomagali poznatom pijanisti Maksimu Mrvici te ponajboljem igraču svijeta Sandru Suknu?

'Jesam, i to iskustvo će nam i ovog puta dobro doći. No, kod Sukna je stradala samo jedna tetiva, za razliku od četiri kod Bojana. Sada moramo samo što prije vratiti zglob u funkciju. I napravit ćemo sve, odnosno Bojan prvi, da u tome uspije jer izuzetan je borac i zna da mora stisnuti zube'.

Može li mu boravak na moru, odnosno plivanje biti od pomoći?

'Svakako, plivanje mu jako pomaže. I baš imamo jednu plivačku vježbu. I neće mu biti nikakav problem nju izvoditi jer za one koji ne znaju on je bivši vaterpolist (igrao je za VK Neum. op.a.), svestrani sportaš, koji može preplivati i pet kilometara ako treba. Ponavljam, ono što je najvažnije, Bojan je odlučan u namjeri da se vrati na parket što prije, a i ja ću napraviti sve kako bi mu pomogao da se što prije vrati na teren', zaključio je Kuterovac, koji će se u ovom slučaju dosta žrtvovati, jer u nekoliko će navrata, u sljedećih 15-tak dana putovati na relaciji Korčula - Dubrovnik. Potom bi se Bogdanović trebao 'preseliti' na dva tjedna u Šibenik, gdje će Kuterovac boraviti s vaterpolskom reprezentacijom, a onda u rujnu planiraju odraditi 'završni glanc' u Zagrebu.

Najboljeg hrvatskog košarkaša sljedeće godine čeka i pokušaj da se s reprezentacijom kvalificira za odgođeni olimpijski turnir u Tokiju, a domaćin kvalifikacijskog natjecanja od 29. lipnja do 4. srpnja 2021. bit će Split.