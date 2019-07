Poznati detalji nove transfer bombe; Ivan Rakitić iz Barcelone uskoro seli u Pariz zbog Neymara

Španjolski nogometni prvak Barcelona ponudila je usmeno PSG-u oko 40 milijuna eura te Ivana Rakitića i Philippea Coutinha za brazilskog napadača Neymara, tvrde francuske novine L'Equipe.

One su objavile tekst pod naslovom 'Very bad deal' (Jako loš posao), navodeći kako je sportski direktor francuskog prvaka Leonardo odbio tu ponudu. L'Equipe navodi kako nema nikakve pisane ponude, da je upućena usmenim putem, no da ju Leonardo nije htio niti čuti. Navodno je ova transfer bomba već bila dogovorena i kada su mediji sve doznali brzo je demantirana. No, nije nemoguće da se ipak ubrzo realizira...

'Ne govorimo o takvoj vrsti informacija. Nikada ne komentiramo takve informacije', rekao je Barcelonin glasnogovornik Ricard Amoros za Hinu.