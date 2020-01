Poruka koja je uzburkala strasti u Barceloni: Odlazim za dvije godine; vrati se, možemo osvojiti Ligu prvaka

Leo Messi (32) čini sve kako bi Barceloni osigurao svog nasljednika u sezonama nakon što se oprosti od aktivnog igranja. Zato je Argentinac krenuo u akciju, na sve načine pokušava nagovoriti Neymara da se vrati na Nou Camp

Neymar je s Nou Campa otišao u ljeto 2017. godine za rekordnu odštetu od 220 milijuna eura, a razlog 'bijega' iz Barcelone bila je želja da napokon izađe iz sjene Lea Messija. Želio je Neymar 'svoju' momčad, onu u kojoj bi bio 'gazda' na terenu i izvan njega, da više ne mora 'raditi' za nekog drugog. Pa bio to i sam Messi...

Prošlog je ljeta Neymar bio vrlo brzo o povratku na Nou Camp, ali Barca na kraju nije imala dovoljno novca za njegov transfer. Pokušali su iz Barcelone ponuditi nešto novca i uz to dodati neke svoje zvijezde u taj transfer, a među njima je bio i naš Ivan Rakitić, no PSG je odbio svaki pokušaj. Parižani su bili jasni, Neymar može otići kad zainteresirani klub plati odštetu. A ona je - 220 milijuna eura!

I tako je Neymar i dalje u PSG-u, no u Barceloni se ne predaju, a i sam Leo Messi čini sve kako bi nagovorio Neymara na povratak. No, Messi je u poruci koju prenose francuski mediji, (ne)namjerno otkrio i planove do kada misli igrati.

'Samo zajedno možemo osvojiti Ligu prvaka. Molim te da se vratiš. Ja odlazim za dvije godine, a ti ćeš onda biti sam. Treba tu ostati netko tko će zauzeti moje mjesto', navodno je u poruci napisao Messi.