Petra Martić povela pa stala; Donna Vekić ostala jedina hrvatska predstavnica

Njemačka 31-godišnja tenisačica Julia Goerges (WTA - 39.) svladala je najbolju hrvatsku igračicu Petru Martić (WTA - 14.) sa 4:6, 6:3, 7:5 u dvoboju 2. kola Australian Opena u Melbourneu.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i treća pobjeda Njemice do koje je stigla nakon dva sata i šest minuta neizvjesne borbe.

Petra Martić je bolje počela meč i 'breakom' u devetom gemu osigurala dovoljnu prednost za osvajanje prvog seta. Goerges je počela povratak u drugom setu, kad je u šestom gemu prvi put oduzela servis Martić iskoristivši svoju prvu priliku za 'break'. Martić je u devetom gemu propustila 0:40, a Njemica je s pet uzastopnih poena odvela meč u treći set.

I u njemu je Goerges prva došla do 'breaka' za vodstvo 3:1. No, Martić se nije predala i serijom od tri gem zaostatak 2:4 pretvorila u prednost 5:4, spasivši u devetom gemu dvije 'break-lopte' (15-40). Nažalost, s istim je problemom bila suočena i dva gema poslije, kad se Goerges odlično obranila od napada suparnice i sjajnim bekend pasingom došla do novog 'breaka'. Servis za pobjedu izvela je bez pogreške i bez izgubljenog poena izborila mjesto u 3. kolu prvog Grand Slam turnira u sezoni, na kojem je triput tijekom karijere dospjela do osmine finala.

Njemica je meč završila sa 13 asova, osvojila 84 % poena nakon pogođenog prvog servisa i imala 44 izravna poena, čak 29 više od Petre Martić. Goerges je napravila i 43 neforsirane pogreške, 22 više od hrvatske tenisačice, ali u prijelomnim trenucima trećeg seta je bila vrlo precizna i njezina se agresivnost isplatila.

Petra Martić je ostala na dva poena od ponavljanja prošlogodišnjeg rezultata u Melbourne Parku, gdje je pet puta gubila prvi meč te po drugi put završila put u 2. kolu.

Goerges će u 3. kolu igrati protiv Amerikanke Alison Riske koja je sa 6:3, 6:1 bila bolja od Kineskinje Lin Zhu.

Tako je jedinom hrvatskom predstavnicom u pojedinačnom turniru ostala Osječanka Donna Vekić (WTA - 20.), koja će u četvrtak igrati meč 2. kola protiv Francuskinje Alize Cornet (WTA - 61.).