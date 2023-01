Petar Metličić progovorio o 'vrućoj temi' hrvatskog rukometa: Brine me Cindrić, već nekoliko natjecanja čudno izgleda

Luka Cindrić nominalno je najbolji hrvatski rukometaš. Standardni je i nezamjenjivi član Barcelone s kojom je osvojio dvije Lige prvaka u nizu, ali je činjenica da u reprezentaciji ne pruža ni približno dobre igre kao u klubu. Tema je to koja se već neko vrijeme provlači u rukometnim krugovima, a sada je o tome u programu RTL televizije otvoreno progovorio i legendarni kapetan 'kauboja' Petar Metličić

U debaklu protiv Egipta u 1. kolu Svjetskog prvenstva Luka Cindrić je odigrao tek nešto više od osam minuta. I to je bilo to, bez ikakvog učinka, napadačkog ili obrambenog. Taj je sramotni poraz otvorio mnoga neugodna i škakljiva pitanja vezana uz ovu reprezentaciju koju vodi izbornik Hrvoje Horvat, pa je tako ponovno aktivirana i 'vruća tema' HR rukometa vezana baš za - Luku Cindrića.

Fantastičan igrač u klupskom okruženju kao da nestane kad se priključi reprezentaciji. OK, treba biti realan i reći da je Cindrić imao sjajnih partija u kockastom dresu, ali njih se u posljednje vrijeme doslovno može nabrojati na prste jedne ruke. Istina je i to da na nekim velikim natjecanjima zbog problema s ozljedama nije mogao dati maksimum, ali njegovo 'traženje' u reprezentaciji ipak traje predugo. Od njega se, kao jednog od najboljih svjetskih rukometaša, s pravom očekuje puno više. Od toga ne smije bježati, ni Cindrić, ni izbornik koji ga je pozvao u reprezentaciju, ali ni rukometna javnost.

O tome je u programu RTL televizije otvoreno progovorio i legendarni kapetan 'kauboja' Petar Metličić koji kao stručni komentator prati ovo Svjetsko prvenstvo.

'Brine me Cindra. Rezerviran je i ne izgleda mi dobro, nije ni blizu onoga što može...', kazao je Metličić te dodao:

'Nije to samo na ovom natjecanju, već nekoliko natjecanja čudno izgleda, neprepoznatljiv je. On ne oscilira nego ne igra kao u klubu, u reprezentaciji je imao samo bljeskove. Ne znam u čemu je problem, ali on mora biti nositelj reprezentacije uz Karačića i Duvnjaka, a nije.'

S Metličićem se složio i Goran Šprem.

'Cindrić je i na pripremama bio rezerviran. Ne znamo je li riječ o nekoj sitnoj ozljedi ili se štedi ili nije uhvatio ritam. On je igračina i treba nam puno više od njega za veliki rezultat. Znamo što može i kako igra godinama i voljeli bismo da to prelije u reprezentaciju. Očekujemo da nosi, povuče momčad. Nije on loš, ali očekujemo puno više. Ovako kako Cindra igra, takvih igrača ima još, a kakav može biti, nema ih puno', kaže Šrem, a svoj je sud dao i Drago Vuković: