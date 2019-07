Pet godina uopće nije igrao tenis, a sada uz pomoć Hrvata grabi prema tituli u Wimbledonu

Filip Polašek jedna je od najuzbudljivijih priča ovogodišnjeg Wimbledona, s obzirom da se vratio tenisu nakon pet godina i sada s Ivanom Dodigom niže pobjede i približava se tituli...

Naime, hrvatski specijalist za parove došao je u London sa svojim novim partnerom Filipom Polašekom, a njihova suradnja na terenu zasad je izuzetna i nižu pobjedu za pobjedom te su izbacivši domaćeg favorita Jamieja Murraya i Neala Skupskog, a onda i naše Mektića i Škugora izborili mjesto u četvrtfinalu.

Ta priča definitivno ne bi bila tako zanimljiva da Polašek 2013. godine nije odustao od profesionalnog tenisa i prešao u trenerske vode, nakon što mu je izletio disk i zbog neizdrživih bolova u leđima više nije mogao igrati mečeve na vrhunskom nivou.

No, dok je trenirao djecu u Slovačkoj prošle godine posjetio ga je legendarni Mike Bryan i za vrijeme zajedničkog izmjenjivanja udaraca zaključio da uopće nije loš i da bi se mogao vratiti na scenu.

'Bilo mi je to smiješno i nisam ga shvatio ozbiljno. Međutim, kad sam shvatio da ne osjećam nikakve fizičke probleme, počeo sam razmišljati o povratku,' priznao je 33-godišnji Filip Polašek za Baseline koji je u karijeri osvojio 11 titula u parovima, no morao se probijati ponovo sa samog dna ljestvice kad je odlučio po drugi put ući u profesionalne teniske vode. Malo pomalo, kroz turnire nižeg ranga to mu je i uspjelo.

Godinu dana kasnije dogovorio je suradnju s Ivanom Dodigom, osvajačem Roland Garrosa iz 2015. godine koji nakon razlaza s Marcelom Melom nikako nije mogao pronaći pravog partnera.

Kemija je bila očita od prvog meča i u turskoj Antaliji su dogurali do finala, a na Wimbledonu bez problema prolaze prepreku za preprekom i postaju ozbiljni kandidati za senzacionalno osvajanje titule.

'Osjećaj je nevjerojatan. Čekao sam ovu priliku i pokušavam izvući najviše iz nje. Gladniji sam ovih dana nego ikad prije. Želim otići najdalje u karijeri,' naglašava Polašek koji je već ovim rezultatom ostvario svoj najveći uspjeh u Wimbledonu, a mogao bi do kraja tjedna zaista ispisati jednu od najljepših priča londonskog Grand Slama...