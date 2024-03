Perišić očekivano ne ide u Kairo, ali pojavio se jedan neočekivani problem

"U dogovoru s izbornikom Zlatkom Dalićem, Ivan Perišić nastavit će svoju rehabilitaciju u klubu te neće putovati s Vatrenima u Kairo. Za utakmice neće konkurirati niti napadač Ante Budimir, koji je propustio oba dosadašnja treninga reprezentacije zbog visoke temperature te u dogovoru s liječničkom službom i izbornikom neće biti izložen naporima putovanja u Egipat," objavio je HNS.

Dalić je još u ponedjeljak na novinarskoj konferenciji najavio kako je otvoreno hoće li Perišić putovati u Kairu, naglasivši kako je najvažnije da ne žuri s povratkom.

"Ivan će s nama biti do četvrtka. Stanje ide na bolje, važno je da sada ne žuri. Znam koja je njegova emocija za Hajduk i reprezentaciju, no ne smije žuriti. Ivan to zna, neće igrati dok ne bude posve spreman. Mi očekujem da na pripreme u lipnju dođe zdrav. Bez Ivana Perišića mi smo bitno slabiji, željno ga očekuje. Molit ću ga da bude racionalan. Vidjet ćemo hoće li putovati u Kairo," kazao je hrvatski strateg.

Podsjetimo, Perišić se u rujnu prošle godine teško ozlijedio na treningu Tottenhama ozlijedivši prednji križni ligament desnog koljena zbog čega je morao na operaciju. U siječnju ove godine preselio je u Hajduk. Perišić je stigao na posudbu do kraja sezone, a splitski klub je naveo kako je dogovorena i suradnja za sljedeću natjecateljsku sezonu nakon isteka posudbe koncem lipnja.

Sjajno krilo "Vatrenih" još nije upisalo nastup za Hajduk koji je napustio sa 17 godina u ljeto 2006.