Ovo su plaće izbornika na SP-u u Rusiji; evo kako u tom poretku stoji naš Zlatko Dalić

Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji počinje za dva i pol mjeseca, a sada su objavljeni ugovori svih izbornika koji će voditi reprezentacije na Mundijalu. U samom vrhu nema iznenađenja, većina ih zarađuje prema do sada ostvarenim rezultatima...

Njemački izbornik Joachim Löw (58) najplaćeniji je. Aktualni mu je ugovor 'težak' čak 3.85 milijuna eura na godinu, no Löw za takvu brutalnu plaću ima jako dobru 'podlogu'. Na klupi 'elfa' je od 2006. godine i uz to što je aktualni svjetski prvak iz Brazila 2014. godine, može se pohvaliti trećim mjestom na SP-u 2010. godine, dok je na Euru 2008. bio drugi, a 2012. i 2016. godine igrao je u polufinalu. Uz to je osvojio i Kup konfederacija 2017. godine.