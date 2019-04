Ovo je prilika za uzvrat; Božo Starčević u 'osvetničkoj' misiji protiv Romana Vlasova

Ždrijeb je bio nemilosrdan prema najboljem hrvatskom hrvaču Boži Starčeviću koji će se već u 1. kolu Europskog prvenstva grčko-rimskim načinom u Bukureštu, u kategoriji do 77 kg, boriti protiv dvostrukog olimpijskog pobjednika i svjetskog prvaka Rusa Romana Vlasova

Roman Vlasov je i trostruki prvak Europe, a do zlata na OI 2016. u Rio de Janeiru došao je pobijedivši u polufinalu našeg Božu Starčevića, iako ga je naš hrvač naočigled svjetske sportske javnosti pobijedio 'tušom'. No, sudac borbe to nije tako vidio, a nije dopustio ni pregled video snimke koja bi nedvojbeno pokazala da je Starčević zaslužio pobjedu i plasman u finale. Naš je borac na kraju ostao bez zasluženog olimpijskog odličja, jer je poražen u borbi za broncu.