Ova Fifina odluka donijet će velike promjene u nogometnom svijetu, a u susjedstvu su se odmah sjetili i poželjeli Alena Halilovića!

Fifa, odnosno najviša svjetska nogometna federacija u petak je na 70. kongresu potvrdila revolucionarnu promjenu o kojoj se šuškalo već mjesecima.

I odmah su se u susjednoj Bosni i Hercegovini sjetili jednog od njima nikad prežaljenih igrača, Alena Halilovića, te su konstatirali da bi po novim pravilima Alen Halilović možda mogao obuči dres BiH.

Naime, bivši igrač Dinama, Barcelone, HSV-a, Milana, a koji je igrao i na probama u Sportingu iz Gijona, Las Palmasu, Standard Liegeu i Heerenveenu, upisao je samo dva (2) nastupa u službenim utakmicama u dresu Hrvatske i to u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2016. (u rujnu 2014. godine kada je Hrvatska pobijedila Maltu 2:0, i u listopadu iste godine protiv Azerbajdžana, kada su Hrvati slavili 6:0).

Halilović je počeo utakmicu protiv Malte i to je značilo da neće moći obuči dres BiH. Sve do petka! Naime, od te je utakmice prošlo ne samo tri godine već gotovo šest, Halilović je imao manje od 21 godine kada je nosio dres Hrvatske (Alen je rođen 18. lipnja 1996. godine) i nije nastupao ni na jednom velikom natjecanju za A reprezentaciju. Ipak, u BiH su svjesni da se ovaj slučaj možda ipak, unatoč njihovim željama, neće realizirati. Sada, ipak, postoji i pravna mogućnost koja je do sada sve kočila. Da se ova promjena dogodila ranije, možda bi i reprezentativna karijera Halilovića bila znatno bogatija od dva nastupa za reprezentaciju…