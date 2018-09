Osijek dočekuje najugodnije iznenađenje u ovoj sezoni; Gorica spremna na iznenađenje

Prvu utakmicu subotnjeg programa 8. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Gradskom vrtu igraju Osijek i Gorica (Arenasport 1, 16.30 sati)...

Osijek je prošle nedjelje na Rujevici pokazao da je trenutno kvalitetom prvi pratitelj Dinama. Na zahtjevnom gostovanju kod Rijeke Zekićeva je momčad obranila drugo mjesto na prvenstvenoj tablici. Gotovo sat vremena mreže se nisu tresle, a onda je glavni Rijekin golgeter Heber sjajno reagirao na kvalitetan ubačaj s boka. Veselje Rijekinih navijača nije dugo trajalo budući da je samo sedam minuta kasnije Bočkaj odlično izvedenim slobodnim udarcem poravnao rezultat. Nakon tog susreta Osijek je bez previše problema u Kupu svladao niželigaša Zagorca zahvaljujući golovima Pervana, Kamenara i Štrkalj a, no valja napomenuti kako je Zekić odmarao gotovo sve igrače koji su zaigrali protiv Rijeke.

Zekić se nada da će navijači pomoći njegovoj momčadi u susretu s novim prvoligašem.

'Ne možemo mi nikoga natjecati na utakmicu. Meni je najvažnije da one najvjernije koji nas uvijek gledaju sa stadiona kući otpremimo zadovoljnima prije svega zbog načina na koji smo odigrali utakmicu, a onda i zbog rezultata. Naravno, snažna podrška s tribina uvijek je dobrodošla i ne bismo imali ništa protiv da se u subotu na njima nađe veći broj naših navijača nego što je to bilo uobičajeno do sad. Pred nama je važna utakmica koja nam uvelike može odrediti raspoloženje uoči serije gostovanja koja nas čeka krajem rujna i u listopadu. Situacija da nas kod kuće neće biti dugo trebala bi nam biti dodatan motiv za uživanje u igri i pružanje kvalitetne partije', kaže trener Osijeka.

Zekić je nakon prolaska u osminu finala Kupa bio zadovoljan igrom brojnih igrača koje inače ne koristi u prvenstvenim utakmicama kao što su mladi stoperi Šutalo i Radeljić, no protiv Gorice će se trener Osijeka vratiti provjerenim snagama.