Opet se oglasio Bugarin Dimitrov zbog kojeg je u Zadru zavladala panika; jednu važnu odluku još nije donio, a čuo se i s Đokovićem

Nakon turnira Alpe Adria u Zadru s kojeg je naglo otišao jer se loše osjećao (drugi dan je objavio da ima koronavirus), bugarski tenisač Grigor Dimitrov rijetko se pojavljivao u medijima. Zbog njega je u Zadru zavladala panika, a on se povukao u izolaciju. No, sudeći po njegovim izjavama plaši se da se opet ne zarazi

No, nakon što je na nekoliko uzastopnih testova bio negativan posvetio se treninzima, ali prema njegovim riječima nije siguran hoće li sudjelovati na predstojećem US Openu.

Podsjetio, nakon prekida sezone zbog pandemije koronavirusa određeno je kako će Grand Slam u New Yorku, poznatiji kao US Open, početi 31. kolovoza. No, već sada je jasno da su sudjelovanje na turniru otkazali Nick Kirgios i Rafel Nadal. Turnir još nije otkazao Dimitrov, a kaže da se telefonski čuo i s Novakom Đokovićem.