Odlične Rebićeve partije više nisu slučajnost, Milan izborio polufinale

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić bio je asistent za prvi pogodak Milana u 4:2 (1:1, 2:2) pobjedi protiv Torina nakon produžetka u četvrtfinalu Talijanskog kupa.

Rebić je u 12. minuti probio lijevi bok i potom odličnom prizemnom loptom uposlio Bonaventuru koji je doveo Milan u vodstvo od 1:0.

Torino je do preokreta stigao s dva gola Bremera u 34. i 71. minuti te se činilo kako će 'granata' do iznenađujuće pobjede. No, u prvoj minuti sudačke nadoknade je igrač koji je ušao s klupe Calhanoglu uspio poravnati na 2:2 i odvesti susret u dodatnih 30 minuta.

U produžetku je Calhanoglu kompletirao preokret u 106. minuti, da bi Ibrahimović u 108. pogodio za konačnih 4:2.

Rebić je igrao za Milan do 105. minute.

Milan će u polufinalu igrati protiv Juventusa koji je prije šest dana izbacio Romu, dok će se u drugom polufinalu sastati Napoli i pobjednik dvoboja Inter - Fiorentina koji je na programu u srijedu.