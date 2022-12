Od čudesnih Vatrenih i njihove bronce koja je odjeknula u svijetu do dominantne Sandre Perković i zlatnih vaterpolista koji su 'zapalili' Split

U godini u kojoj je održano Svjetsko nogometno prvenstvo, Zimske olimpijske i paraolimpijske igre u Pekingu te svjetska i europska prvenstva u atletici i plivanju, prema podacima HOO-a, hrvatski sportaši su na ZOI, svjetskim i europskim prvenstvima, Mediteranskim igrama te natjecanjima Svjetskog kupa u kadetskoj, juniorskoj i seniorskoj konkurenciji osvojili 267 medalje, od čega je 91 zlatna, 73 srebrne i 103 brončane.

Vatreni ponovno zapalili Hrvatsku

Nogometna 2022. svoj vrhunac je imala koncem godina kada je u Katru održano 22. svjetsko nogometno prvenstvo. Bilo je to sasvim sigurno najneobičnije svjetsko prvenstvo do sada. Prvo ikada koje se održalo tijekom zime na sjevernoj hemisferi, te prvo u nekoj od arapskih zemalja. Bila je to i najkompaktnija verzija turnira u modernoj povijesti budući da je najveća udaljenost između stadiona bila tek nešto više od 60 km. Bez ikakve sumnje bilo je to i najskuplje SP, troškovi organizacije iznosili su oko 200 milijardi dolara, što je oko 20 puta više od cijene prethodnog SP-a u Rusiji prije četiri godine.

Za nas je Katar ponovo bio poseban jer hrvatska reprezentacija treći put u povijesti osvojila medalju, ovoga puta broncu. Svakako najveći uspjeh ostvarila je 2018. u Rusiji osvojivši drugo mjesto, a ima i dvije bronce iz 1998. i sada iz Katra. Gotovo nestvarno zvuči podatak da su Vatreni u svom šestom nastupu na svjetskim prvenstvima treći put osvojili medalju. Svaki put kada bi prošla skupinu (1998., 2018., 2022.) Hrvatska bi osvojila medalju.

SP smo otvorili 'mršavim' remijem protiv Maroka (0-0), uslijedila je pobjeda protiv Kanade (4-1), pa još jedna "nula" protiv Belgije. U osmini finala su Vatreni su boljim izvođenjem jedanaesteraca porazili Japan (3-1) nakon što je susret završio 1-1. U četvrtfinalu na isti način smo srušili jednog od najvećih favorita Brazil (4-2). U polufinalu je Hrvatska izgubila od Argentine (0-3), da bi u susretu za broncu bila bolja od Maroka (2-1).