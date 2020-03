Objavljeno veliko priopćenje o budućnosti Tysona Furyja; svjetskom prvaku prijeti suspenzija od osam godina

Tyson Fury vruća je tema ovih dana. Osim što se ponovno pokrenula priča oko dopinškog testiranja, raznim se kanalima šire dezinformacije o njegovim idućim boksačkim koracima

'Zbog objave brojnih obmanjujućih i lažno prikazanih izjava te članaka koje su drugi napravili, a odnose se na Tysona Furyja, MTK Global, Top Rank i Queensberry Promotions su zajedno složili ovo priopćenje. Tyson Fury globalno je prepoznat kao najbolji teškaš svijeta i aktualni je linearni, WBC i Ring Magazine prvak. Tyson je ugovorno vezan za treću borbu s bivšim WBC-ovim prvakom Deontayem Wildeom. Svaka izjava o nekakvim pregovorima, razgovorima, lokacijama i drugim borbama se treba zanemariti. Top Rank, MTK Global i Queensberry Promotions surađuju i nastavit će blisko surađivati kako bi Tysonu Furyju pružili najbolje mogućnosti za poboljšanje njegove karijere i zarade. Ovo će zahtijevati da svaka stranka, kao i on sam, nastave raditi zajedno kao tim koji će istraživati i pregovarati o svim budućim mogućnostima. Dosadašnja suradnja dovela je Tysona do jednog od najunosnijih ugovora u povijesti boksa, od njega napravila globalni fenomen te je on ponovno zauzeo svoju poziciju na vrhu teške kategorije.'