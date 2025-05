Pogledajte kako je Novo Vrijeme u napetoj utakmici stiglo na korak do titule prvaka

Gosti su tada krenuli na sve ili ništa, zaigrali s igračem-golmanom i to im se vrlo brzo isplatilo – Hozjan je smanjio na 3:2. No, u jurnjavi za izjednačenjem stigla je kazna – domaći golman Filip Bašković iskoristio je trenutak nepažnje i sjajno pogodio preko cijelog terena za 4:2. Do kraja je Cleiton još jednom smanjio, no više od toga Osječani nisu mogli.

Završni zvižduk označio je početak velikog slavlja u Makarskoj. Gradska dvorana orila se pjesmom ‘Večeras je naša fešta’.

Treća utakmica finalne serije igra se u petak u Osijeku, a Novo Vrijeme imat će priliku zaključiti sezonu na najbolji mogući način – novom titulom prvaka Hrvatske.