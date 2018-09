Novi španjolski izbornik ima recept s kojim namjerava slomiti Hrvatsku

Luis Enrique je pobjedom nad Engleskom uspješno debitirao na klupi Španjolske s kojom sada isto misli ponoviti protiv Hrvatske u utorak.

'To je, bez imalo sumnje, moja ideja', rekao je 48-godišnji Enrique nakon pobjede od 2-1 u Londonu. 'U nekim dijelovima utakmice nije nam bilo lako igrati presing jer je Engleska dobro upravljala loptom. No puno puta smo je oduzeli. Potrebno je što prije skratiti vrijeme u kojem protivnik drži loptu, a to smo radili dobro. Zatim je potrebno tražiti prostor u napadu. To je temelj na kojem se zasniva igra Španjolske', dodao je.

Luis Enrique, bivši trener Barcelone, vratio se nogometu nakon pauze od godine dana, preuzevši posrnulu Španjolsku. Ispadanje ovog ljeta u osmini finala na Svjetskom prvenstvu od domaćina Rusije bilo je označeno neuspjehom premda su Španjolci ispali tek na jedanaesterce.

U subotu je na Wembleyu izveo samo petoricu igrača koja su startala protiv Rusije - vratara Davida De Geu, stopere Sergija Ramosa i Nachu Fernándeza, te vezne Sergija Busquetsa i Isca Alarcóna. Nakon utakmice je odbio reći hoće li protiv Hrvatske startati s istom momčadi.

'Kod mene nedodirljivih prvotimaca ima malo. Ovo je ekipa kojoj svi igrači trebaju pridonositi', odgovorio je.

U formaciji 4-3-3 počeo je u veznom redu sa Sáulom Ñiguezom, igračem Atlética, koji je svjetsko prvenstvo bio odgledao s klupe za pričuve. Sául se novom izborniku zahvalio na povjerenju pogotkom u 13. minuti za 1-1.

'Bila je ovo sjajna noć, vidjeli smo jednu veliku Španjolsku', istaknuo je 23-godišnji vezni igrač. 'Utakmica s Hrvatskom bit će mi posebna jer se igra u mom rodnom kraju Elcheu', dodao je.

Tamošnji stadion Martínez Valero sa 33.700 mjesta bit će poprište druge utakmice Španjolaca u Ligi nacija. Oni ondje nisu nastupali od 2008. godine kada su u prijateljskoj utakmici pobijedili Italiju sa 1-0. Prije toga su pobijedili i Egipat, Ukrajinu, Makedoniju te Belgiju.

Enrique će u domu drugoligaša Elchea prvi put nastupiti pred španjolskom publikom kao nacionalni izbornik.

'Sada moramo razmišljati samo o Hrvatskoj. Želim da se moji igrači i ondje natječu', napomenuo je.

Protiv Engleske je u vrhu napada startao s 27-godišnjim Rodrigom, igračem Valencije koji je protiv Rusije bio dobio 16 minuta tijekom kojih je pokazao živost te bio opasniji od nekih standardnih igrača. Rodrigo se novom izborniku Enriqueu odužio pogotkom za 2-1 kojim je donio trijumf nad Engleskom.

'Najviše od svega mi se svidio stav igrača na terenu. Premda su rano primili pogodak odmah su uzvratili te prokrenuli utakmicu', napomenuo je Enrique. 'No moramo popraviti završnicu napada', dodao je.

Pa ipak, uspio je nastaviti niz od 25 utakmica zaredom u kojima je Španjolska zabila pogodak. Naime, od ljeta 2016. godine i ispadanja s Europskog prvenstva od Italije s 0-2, zabijali su golove u svim idućim utakmica. Štoviše, u prosjeku zabijaju dva-tri gola po susretu.

'Ovo je dobar početak, uspjeli smo preokrenuti rezultat na ovako jednom posebnom stadionu', rekao je Rodrigo izlazeći s Wembleya. 'U drugom poluvremenu, međutim, nismo uspjeli pronalaziti put prema engleskim vratima. Sve smo se više počeli povlačiti prema svom golu što je bilo opasno protiv kvalitetne momčadi kakva je Engleska. No naš vratar De Gea nas je spasio', dodao je.

Nakon deset godina nije bilo ondje stoperskog para Sergio Ramos-Gerard Piqué budući da se branič Barcelone oprostio nakon Svjetskog prvenstva baš kao i vezni Andrés Iniesta te Diego Silva. Uoči utakmice je bilo mnogo nepoznanica u Španjolskoj, od igrača koji će istrčati do njihove reakcije pod upravljanjem Enriquea.

'Promjene nikada nisu pozitivne no ostavili smo dobar dojam. Posebno s obzirom da nam je ovo bila prva utakmica nakon lošeg Svjetskog prvenstva i to još protiv velike momčadi', rekao je kapetan Ramos.

'Igramo s određenim rizikom u zadnjoj liniji. Mi otvaramo teren pa postoji mogućnost pogrešnog dodavanja i gubitka lopte. Naravno da je Piqué činio prevagu na terenu, no trebamo gledati prema budućnosti jer dolaze dobri igrači. Nacho je sada odigrao jako dobro', zaključio je 32-godišnji stoper.