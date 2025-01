Novi kiks Barcelone, Real ima veliku priliku

Barcelona je već u 9. minuti povela zahvaljujući Julesu Koundeu, no Getafe je uzvratio u 34. minuti kada je Mauro Arrambari preciznim udarcem poravnao rezultat. Do kraja utakmice nije bilo promjena, a domaćini su se uspješno obranili od pokušaja katalonskog velikana da dođe do pobjede.

Ovaj remi dodatno je udaljio Barcelonu od borbe za naslov prvaka. Trenutno su treći s pet bodova manje od vodećeg Atletica i četiri boda zaostatka za drugoplasiranim Realom, koji ima i utakmicu manje. S druge strane, Getafe je 16. s 20 bodova, samo bod iznad zone ispadanja.

U ranijem dvoboju Alaves je slavio s 3:1 na gostovanju kod Betisa, a junak utakmice bio je Kike Garcia koji je postigao hat-trick i osigurao vrijedna tri boda svojoj momčadi.