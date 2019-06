Nikola Vlašić nije mogao zamisliti tužniji i nesretniji završetak Europskog prvenstva

Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija remijem 3:3 protiv Engleske okončala je nastup na ovogodišnjem Euru. Iako smo slavili nogometaše zbog prekida posta od 15 godina bez nastupa na završnicama, dojma smo da je ova generacija ipak mogla barem malo više. A posebno žalimo zbog prikazanog u prvoj utakmici protiv Rumunjske, u kojoj smo teško stradali (1:4)

'Nakon što sam šutirao, igrač je uklizao ispred mene, ja jednostavno nisam imao kamo napraviti korak i stao sam na njegovu nogu i iskrivio gležanj. A to je taj gležanj s kojim sam imao već prije problema, zbog čega sam propustio i neke utakmice svog CSKA', kazao je Nikola netom po završetku utakmice. Bio je još 'vruć', no pitanje je hoće li biti kakvih težih posljedica za njegov gležanj

No, nije to izgledalo nimalo dobro, pa zbog ozljede je Nikola morao teren napustiti na nosilima...

'Ma, bila je to oštra bol, jer kada se dogodi da se ozljeda obnovi, to je puno oštrija bol i misliš da je nešto puno ozbiljnije. Ja sam čak htio i izaći samo uz pomoć liječnika, no sudac je tražio da me iznesu na nosilima i znam da je to izgledalo puno ružnije nego je bilo. No, bez obzira, ne bi mogao nastaviti utakmicu', otkrio je Nikola. Jedina mala utjeha, sada već bivšem igrače Evertona, koji će od nove sezone u moskovskom CSKA-u igrati kao njihov, a ne igrač na posudbi, leži u činjenici da će sljedećih sedam dana imati potpuni odmor.

'Bolje rečeno, samo sedam dana. Ali što je, tu je. Već 14. srpnja počinje nam prvenstvo, moram se dobro pripremiti. I zato ću sedam dana biti doma u Splitu, gdje se i najbolje opuštam', završio je Nikola Vlašić.