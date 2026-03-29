Nikola Moro iznenadio odgovorom na pitanje s kime bi od Brazilaca mijenjao dres

Hrvatska je u prvoj međusobnoj utakmici svladala Kolumbiju 2:1, te nastavila niz bez poraza na više od godinu dana. A nije da je bilo jednostavno, jer već u drugoj minuti bila je u minusu.

Sada Dalićeve igrače čeka još teži suparnik, Brazil, predvođen izbornikom Ancelottijem.

Prije te utakmice, pred novinare je stao Nikola Moro, 28-godišnji veznjak Bologne. Naravno, o Brazilcima same pohvale.

'U svojim redovima imaju pojedince koji su ponajbolji na svijetu, veliko je zadovoljstvo natjecati se s njima, odigrati 90 minuta i vidjet što tko može', rekao je Moro na početku druženja s novinarima.

Je li došlo vrijeme da napokon zaigrate na velikom natjecanju?

Ja se nadam, radim da sve bude tako. Mislim da radim dobro, da idem prema tome. Imamo još dva mjeseca, treba nastaviti truditi se i dokazivati, tako vjerujem da je to - to.

Jeste li pričali s Jhonom Lucumijem, kolumbijskim suigračem iz kluba, nakon utakmice?

Nisam puno, ali razgovarali smo prije utakmice. I njima je to bila pripremna utakmica, sretni su što su igrali protiv nas, znali su da smo dobra reprezentacija i to je to. Više smo pričali o klupskoj situaciji.

U Bologni ste zadovoljni? Ostajete?

Da, svi su u klubu zadovoljni, a vidjet ćemo što nam nosi ljeto, budućnost ne možemo znati.

Kakvim vidite Brazil, jeste li ga analizirali?

Nismo još, tek budemo odradili taj zadatak s izbornikom.

Imate li kakvog 'favorita' među Brazilcima, s kojim bi zamijenili dres?

Nisam od onih koji mijenjaju dresove, ali svi su velike zvijezde, teško je jednog izdvojiti. Ima ih nekoliko koji se natječu za Zlatnu loptu.

Kako vam se sviđaju infrastrukturni uvjeti u SAD-u?

Stvarno je sve na najvišoj razini, i tereni i svlačionice i sve ostalo. Ako usporedimo s Hrvatskom, to je na jednoj puno višoj razini. Sviđa mi se sve, nadam se da će i za Svjetsko prvenstvo sve biti najvišoj razini.