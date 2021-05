Nevjerojatna drama s tužnim završetkom za rukometašice Lokomotive koje su ostale bez europskog trofeja

Rukometašice zagrebačke Lokomotive nisu uspjele osvojiti naslov pobjednica EHF Euro kupa, one su u uzvratnom susretu finala u Zagrebu svladale španjolsku Malagu sa 31:28 (18:14), no nisu uspjele nadoknaditi 28:32 zaostatak iz prvog susreta igranog prije tjedan dana

Po šest pogodaka za Lokomotivu postigle su Larissa i Dora Kalaus, pet je dodala Stela Posavec, dok je najefikasnija u Malagi bila Soledad Lopez sa sedam golova, Isabelle Dos Santos je dodala pet.

Nakon izjednačenog ulaska u utakmicu, Lokomotiva je velikom serijom 11:4 od 12. do 28. minute stigla do prednosti 17:11. No, uslijedila je serija od tri gola igračica Malage, da bi Stela Posavec na samom kraju prvog poluvremena pogodila za 18:14.