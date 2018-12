Poraz bez posljedica; opuštena Cedevita na svom terenu izgubila od turskog Tofaša

Košarkaši Cedevite poraženi su na domaćem terenu od turskog Tofaša 96:92, čime su gosti ostali u igri za plasman u TOP 16, što je hrvatski prvak osigurao već prije dva kola osvojivši treće mjesto u skupini B Eurokupa...

Cedevita je u prvom poluvremenu imala samo jednog raspoloženog napadača, Elgina Cooka, koji je ubacio 21 od 37 koševa domaće momčadi. Turska momčad je, s druge stane, imala šestoricu košarkaša koji su ubacili barem jednu tricu. Tako je Tofaš tijekom prvog poluvremena došao do najvećih +15 (28:43), a na odmor su gosti otišli s 13 koševa viška (37:50).

U nastavku je Cook dobio društvo pa je Cedevita za nešto više od četiri minute igre u drugom poluvremenu svela prednost Tofaša na samo dva koša (55:57). U 28. minuti, kad je Cook pogodio tricu, Cedevita je došla do prvog vodstva (67:65) nakon punih 20 minuta. Cedevita je u trećoj četvrtini ubacila čak 34 koša, ali Tofaš je ipak ušao u posljednju četvrtinu s minimalnom prednošću (71:73).

Do posljednje četvrtine samozatajni Jacob Pullen počeo je pogađati iz svih pozicija i zahvaljujući njegovom buđenju Cedevita je u 35. minuti imala +7 (86:79). No, tada je nastupila stvaralačka stanka kod domaće momčadi. Do kraja utakmice još je samo Cook uspio ubaciti iz igre, dok je Tofaš na krilima Garretta i Arslana kreirao preokret te na kraju slavio 96:92.