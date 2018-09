Nešto se jako čudno događa, zašto Ronaldo i Messi ovo rade Modriću?

Već neko vrijeme poznato je to da je hrvatski kapetan Luka Modrić u konkurenciji za najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini. Također je poznato kako su mu konkurenti Ronaldo i Mohamed Salah, ali tijekom ponedjeljka u Fifu su stigle tužne vijesti

'Nisam opterećen tom nagradom. Dobijem li ju bit će fantastično, bit ću jako zadovoljan, no ako ju ne dobijem nema veze. Život se nastavlja. Bitni su kolektivni rezultati, oni su važni', kazao je nedavno Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije koji je u posljednjih pet godina četiri puta osvojio Ligu prvaka.

Tako, nakon što je Ronaldo otkazao, ispada kako u borbi za titulu najboljeg nogometaša svijeta u 2018. godini u izboru Fife ostaju Luka Modrić i Mohamed Salah, a obzirom na sjajnu sezonu hrvatskog veznjaka, koji je s Realom postao prvak Europe te nakon toga odveo Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva, mnogi su uvjereni da je već jasno tko će dobiti nagradu.

No s druge strane – ako je procurilo to da će naš nogometaš večeras slaviti – postavlja se pitanje zašto su to Ronaldo i Messi napravili Modriću? Zašto svojim dolaskom ponajbolji nogometaši svijeta, koji su zadnjih deset godina jedini osvajali ovu prestižnu nagradu, nisu uveličali ovu ceremoniju? Najblaže rečeno, nešto se čudno događa...

Nakon što su iz Juventusa službeno objavili 'kako nitko iz kluba neće prisustvovati ceremoniji jer je prekratko vrijeme od povratka u Torino do sljedeće utakmice' novi udarac za čelnike Fife stigao je kada je svoj dolazak otkazao Messi.

Nema sumnje kako je zbog ovakvog raspleta jako nezadovoljan i predsjednik Fife Gianni Infantino jer se sigurno nije nadao kako će dvije najveće nogometne zvijezde na planetu bez pravog opravdanja otkazati svoj dolazak u London. Infantinijev bliski suradnik Zvonimir Boban, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, možda progovori i o ovoj temi, pogotovo ako Luka Modrić osvoji ovu prestižnu nagradu.

Uostalom Modrić je ove godine već proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva u Rusiji, a zatim je dobio nagradu za najboljeg nogometaša Europe u organizaciji europske krovne organizacije UEFA-e. I Zanimljivo, na dodjeli nagarde UEFA-e također nije bilo Ronalda...