Nenad Bjelica se nakon uvjerljivog trijumfa sjetio utakmice koja ga još uvijek peče, a Simon Rožman priznao: Sve smo pokvarili u završnici...

U sudaru aktualnog prvaka i doprvaka, Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Rijeku sa 4:0 u susretu 24. kola Hrvatski Telekom Prve lige, a svoje mišljenje dali su treneri Nenad Bjelica i Simon Rožman

Rijeku ste ove sezone u HT Prvoj ligi pobjeđivali s 3:0, 5:0, 4:0. Je li vas onaj poraz u Kupu zbog toga sad još jače peče?

'Da, peče. Pričali smo o tome, stvarno ne volim tražiti alibije, nikad ni u čemu, ali ono su stvarno bili nemogući uvjeti. Rijeka je jaka, postigla je tada pogodak uz potporu svoje publike, a ti koji trebaš nešto kreirati, jednostavno ti nepogoda to otežava. Ali, nije to razlog zašto smo tada izgubili. Rijeka je bila puno agresivnija, dobro organizirana, mi smo napravili šest prekršaja... Oni su zasluženo prošli. Vidite u prvenstvu kakve su se razlike stvorile između prvih pet momčadi i ostatka lige. Prije to nije bilo tako, jer su tereni bili lošiji. U takvoj situaciji slabija momčad ima veću šansu doći do boljeg rezultata nego u uobičajenim uvjetima. Uglavnom, taj nas je poraz motivirao i za današnju utakmicu.'

Koliko vas veseli dobra igra Mislava Oršića i Brune Petkovića prije gostovanja kod Hajduka u srijedu?

'Oršiću generalno teško padaju pripreme, malo teže ulazi u formu. Tako je to bilo i prvog ljeta kad smo došli pa potom i na zimu. Jednostavno, ne pogoduje mu previše taj rad na izdržljivosti, ali vremenom se diže. Znamo što imamo u njemu i pružamo mu maksimalnu podršku. Znali smo da je samo pitanje vremena kad će doći do dobre forme. Isto vrijedi i za Petkovića kao i za Livakovića i Gojaka, možemo biti zadovoljni njihovom formom.'