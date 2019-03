Nenad Bjelica progovorio o budućnosti ove momčadi Dinama; navijačima se ova njegova predviđanja zasigurno neće svidjeti

Dinamo je u uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige u četvrtak navečer u Lisabonu nakon produžetka izgubio 3:0 od Benfice i ispao iz Europe. 'Modri' su se u petak popodne vratili u Zagreb, a među prvima je pred predstavnike medija stao Nenad Bjelica

'Malo smo spavali... Od umora, emocija... Od svega po malo. Ali dobro, novi je dan, idemo dalje', započeo je trener Dinama Nenad Bjelica . Ne, nije se pravdao, za to niti nema razloga jer je s ovom generacijom 'modrih' ostvario uspjeh koji se čekao desetljećima. Proljeće u Europi više nije bauk, čekale su generacije 'modrih' na to, čak 49 godina.

Dinamo je na Luzu 'poginuo' časno, nema mjesta zamjerkama bilo kome.

'Osjećaj ponosa je prisutan zbog svega što smo pružili. Protiv takvog protivnika morate biti perfektni u obrani i napadu, ali mi to nismo bili. Dobili smo golove izvan 16-erca, a u napadu smo promašili neke šanse koje smo mogli i morali zabiti. No, to je nogomet', 'vrtio' je film jučerašnje utakmice Bjelica te se odmah 'prebacio' na sljedeće izazove:

'Imamo utakmicu s Goricom u nedjelju, nakon toga ide reprezentativna pauza.'