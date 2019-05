Nenad Bjelica dotakao se atmosfere; evo što je rekao o onome što je Dinamo doživio na Rujevici

Poslije skromnog derbija između Rijeke i Dinama (0:0) svoja mišljenja dali su treneri obje momčadi

Prvo je pred kameru Arenasporta došao strateg Rijeke Igor Bišćan.

'Zadovoljan sam rezultatom, jer je to protiv Dinama jako dobar rezultat. Teška utakmica za nas, većinom vremena smo se branili, djelovali smo organizirano, možda smo trebali biti konkretniji prema izlascima prema naprijed, ali protiv Dinama to je jako teško, jer je to super kvalitetna momčad. Bod nam je osigurao i Europu.'