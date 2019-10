Nenad Bjelica: Do kraja smo morali strepiti za pobjedu, a cijela ekipa nije odigrala ništa spektakularno

Dinamo je ove subote pred svojim navijačima svladao Slaven Belupo rezultatom 1:0, a jedini pogodak za 'modre', s bijele točke, postigao je Bruno Petković

Nakon tjedna u kojem su 'modri' gostovali kod Manchester Cityja, Bjeličinu ekipu dočekao je Slaven Belupo, momčad koja je u prvih deset kola HT Prve lige primila 25 golova.

I u Maksimiru su opasno 'visjeli', no Dinamovi napadači nisu uspjeli pronaći put do mreže Antonija Ježine, pa je do samog kraja prijetila opasnost da gosti otkinu bodove domaćinima.

'Dobro smo ušli u utakmicu i prvo poluvrijeme imali stvarno, pogotovo u drugom dijelu prvog poluvremena, vrlo dobrih prigoda. Nismo ih iskoristili, vjerojatno da smo zabili drugi gol bi malo otvorili utakmicu i protivnika natjerali da malo više izađe. Rezultat 1:0 uvijek daje protivniku mogućnost da iz jedne akcije na neki način dođe do svojeg gola', rekao je Bjelica pa nastavio:

'Oni su se stvarno disciplinirano branili i čestitam im na tome. Da smo u u prvom dijelu došli do drugog zgoditka bilo bi vjerojatno lakše, ovako smo do kraja morali strepiti za pobjedu i mislim da je zaslužena pobjeda. Čestitam mojim dečkima što su nakon dosta napornog tjedna uspjeli naći snage i pobijediti ovu utakmicu'.