Neće u Rijeku, ali neće ni u Tursku; Dudu je 'prelomio', evo gdje nastavlja karijeru

Premda se nagađalo kako bi karijeru mogao nastaviti u redovima aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke, Brazilac s hrvatskom putovnicom Eduardo da Silva korak je do potpisa ugovora za Legiju iz Varšave...

'Poznajem Eduarda od kada je imao 15 godina i nemam nikakve dvojbe da bi, da nije bilo teške ozljede u Arsenalu, bio jedan od najboljih napadača na svijetu i to zbog svojeg sjajnog talenta, brazilske strasti i europskog mentaliteta', kazao je hrvatski stručnjak Romeo Jozak koji trenira Legiju od sredine rujna.

'Vjerujem da će njegovo iskustvo i glad za golovima biti velika prednost za Legiju, a on bi kao svjetski igrač mogao postati i model našim mladim igračima', dodao je Jozak.

Korak do potpisa ugovora za poljskog prvaka je Domagoj Antolić. I njega očekuju liječnički testovi i ukoliko sve prođe u redu, bivši kapetan zagrebačkog Dinama potpisat će ugovor. Antolić ima ugovor s Dinamom do lipnja 2020. godine, no 'modri' su ga odlučili pustiti ranije. Za njega bi trebali dobiti najmanje 500.000 eura odštete.

Legija se nalazi na prvom mjestu poljske lige. Nakon 21 kola na kontu ima 38 bodova, dva boda više od drugoplasiranog Lecha.