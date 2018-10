NBA zvijezdu u Zadru dočekali kao kralja, a onda ih on brutalno izvrijeđao

Bivši NBA prvak, Glen Davis, koji je kao velika senzacija najavljen i iščekivan u Zadru, zbog čega su mu i navijači priredili specijalni doček, u dresu Ćosićeva kluba ipak neće zaigrati

Razloge njegovog odlaska objasnili su članovi uprave Branimir Longin i Željko Žilavec nakon poraza od Cedevite, kada su se svi nadali kako će ugledati Davisa na parketu. Naime, to se najjednostavnije može opisati kao - ucjena.

'Ispričavam se navijačima koji su došli vidjeti Davisa. To se nažalost neće dogoditi. Problemi su krenuli u petak, kada me zvao da ima probleme - viroza, nervoza, nostalgija za domom. Rekao je i da nije shvatio tu ozbiljnost - dva treninga dnevno, duga putovanja...', rekao je Longin a Žilavec dodao.



'Ti zahtjevi, dizanje novca u zadnji čas, mi preko toga nismo mogli prijeći. Negdje se mora povući crta. Ova garnitura neće nikome dozvoliti, bez obzira na svoju veličinu, da se igra s imenom KK Zadar'.



Nešto kasnije oglasio se i Davis. Naravno, u tonu kojeg nitko ne želi čuti.



'Prije svega htio bih se ispričati navijačima Zadra Tornadu, ali došlo je do nesporazuma. Klub ima previše unutarnjih problema i čitava organizacija je sranje. Također želim reći kako trener ne voli igrače, stalno nešto zanovijeta, urla na njih, a ja ne želim biti dio toga i za to ne biti plaćen. dobro znam kakav sam igrač, još jedno, zaista mi je žao, ali ljudi u klubu to nisu omogućili. Ljudi, treba vam novi trener jer ovaj tretira igrače kao govna. Nitko ne želi igrati za njega', poručio je Davis.