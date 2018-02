Napoli ostao korak do čuda u Leipzigu; Lokomotiv prošao po strašnoj hladnoći; gol Tomasova

Nogometaši Lokomotiva, RB Leipziga, Atletico Madrida, Zenita, Lazija i Lyona izborili su plasman u osminu finala Europske lige.

RB Leipzig je kod kuće izgubio od Napolija 0-2, no prošao je dalje jer je u prvom susretu slavio 3-1. Napoli je poveo u 33. minuti golom Piotra Zielinskog. Insigne je pucao, vratar Peter Gulacsi odbio loptu, a poljski veznjak pospremio odbijanac. Napoli se u u 86. minuti golom Insignea približio čudu, no do kraja susreta nije uspio zabiti i treći gol koji bi talijanski sastav gurnuo u osminu finala. Marko Rog nije nastupio za Napoli.

Atletico je u Madridu pobijedio FC Kopenhagen 1-0, nakon što je u prvom susretu slavio 4-1. Strijelac jedinog gola bio je Kevin Gameiro u sedmoj minutu sjajnim udarcem s više od 20 metara. Šime Vrsaljko nije nastupio za domaći sastav.