Naletilić bez dlake na jeziku: Pukštas nije reprezentativac, ne igra u Dinamu niti bi mogao

Onda je uslijedio razgovor oko situacije s Pukštasom i užurbanom prodajom koja se naposlijetku nije ostvarila iako ju je predsjednik Hajduka najavio:

'To je jedna izjava za koju se lako uhvatiti i kritizirati. Naravno da to nije uobičajen pa niti dobar način komunikacije, ali nije to nešto na što se treba fokusirati. Nije to razlog zašto se Rokas Pukštas nije prodao.

On nije ostao u Hajduku radi te izjave, nema to toliki utjecaj. Kad neki klub odredi da te treba, trener i sportski direktor te žele, oni uopće ne razmišljaju o tim stvarima. Pokušavaju dogovoriti posao i daju maksimum od svog budžeta da dovedu tog igrača.

Meni se Pukštas jako sviđa, ima velik potencijal, ali ima i jako lošu sezonu iza sebe, kao i cijela momčad. Treba stvari realno gledati. Iako mi se sviđa, on nije reprezentativac, ne igra u Dinamu niti bi mogao igrati da je u formi kakvu je pokazivao prošle sezone.

To je osnovni i vrlo jednostavan razlog zašto Hajduk za njega nije dobio ponudu koja bi zadovoljila njega i klub. Jedna izjava predsjednika, koliko god bila neispravan način komunikacije, nije determinirala Hajdukovu poziciju na tržištu. Tu izjavu su kod nas svi čuli, ali ako klub želi igrača, to nema veze ni sa čim.'