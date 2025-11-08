ružne scene

Nakon utakmice na Poljudu igrač Osijeka krenuo u obračun s navijačima, suigrači spriječili fizički sukob

S.Č.

08.11.2025 u 23:53

Hajduk - Osijek
Hajduk - Osijek Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Nakon novog poraza na Poljudu, situacija u redovima Osijeka dosegla je točku ključanja. Hajduk je slavio rezultatom 2:0, a bijelo-plavi su ponovno ostavili blijed dojam. Dolazak Željka Sopića zasad nije donio preokret, a atmosfera u momčadi postaje sve napetija.

Po završetku utakmice dio navijača Osijeka, piše Gol.hr, njih oko devedesetak pripadnika Kohorte, prišao je ogradi i zatražio razgovor s igračima. Na izlazu s terena došlo je do neugodnog prizora – navijači su postrojili igrače i izrazili nezadovoljstvo, uz povišene tonove i teške riječi.

U prvom redu stajao je kapetan Marko Malenica, koji je sa suigračima šutke slušao kritike. U jednom trenutku, piše Gol.hr, Arnel Jakupović izgubio je živce i krenuo prema tribini, no suigrači su ga brzo zadržali i odveli prema svlačionici, spriječivši fizički sukob.

Osijek se nakon ovog poraza nalazi na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice, a pred momčadi su dvije važne utakmice – domaći ogled s Lokomotivom i gostovanje u Vinkovcima, koje bi moglo biti presudno za izlazak iz krize.

