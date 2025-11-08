Nakon utakmice na Poljudu igrač Osijeka krenuo u obračun s navijačima, suigrači spriječili fizički sukob

Po završetku utakmice dio navijača Osijeka, piše Gol.hr , njih oko devedesetak pripadnika Kohorte, prišao je ogradi i zatražio razgovor s igračima. Na izlazu s terena došlo je do neugodnog prizora – navijači su postrojili igrače i izrazili nezadovoljstvo, uz povišene tonove i teške riječi.

U prvom redu stajao je kapetan Marko Malenica, koji je sa suigračima šutke slušao kritike. U jednom trenutku, piše Gol.hr, Arnel Jakupović izgubio je živce i krenuo prema tribini, no suigrači su ga brzo zadržali i odveli prema svlačionici, spriječivši fizički sukob.

Osijek se nakon ovog poraza nalazi na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice, a pred momčadi su dvije važne utakmice – domaći ogled s Lokomotivom i gostovanje u Vinkovcima, koje bi moglo biti presudno za izlazak iz krize.