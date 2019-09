Nakon strašnog finala Rafael Nadal progovorio o lovu na najveći rekord muškog tenisa

Rafael Nadal osvojio je svoj četvrti US Open svladavši Danila Medvjedeva sa 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 nakon četiri sata i 49 minuta nevjerojatne borbe

'Ponosan sam što sam bio dio ovakve bitke. Takvi mečevi privlače navijače i stvaraju interes, a to je dobro za ovaj sport. U karijeri sam već napravio više nego što sam uopće sanjao. Volio bih završiti s više Grand Slamova, ali zaista ne mislim da ću biti manje sretan ako se to ne dogodi.'

Nije ga previše briga ni za prvo mjesto na ljestvici koje drži Novak Đoković.

'Ne igram zbog toga, radim stvari na svoj način. Ako mogu na svoj način biti broj jedan, sjajno. Ali uvijek kažem to mi nije glavni cilj. U mojim godinama ne mogu gubiti energiju i vrijeme na lov na broj jedan. Moram drukčije razmišljati o karijeri. Za mene je glavni cilj igrati što je dulje moguće i biti konkurentan. No ako budem igrao dobro do kraja godine, imat ću šanse. To bi bilo nevjerojatno.'