Bianca Andreescu osvojila US Open protiv 18 godina starije Serene Williams i zaradila silne milijune

Kanadska tenisačica Bianca Andreescu pobjednica je Grand Slam turnira US Open u New Yorku nakon što je svladala 18 godina stariju američku tenisačicu Serenu Williams (37).

Williams u svom desetom finalu US Opena nije uspjela stići do do rekordnog 24. Grand Slam naslova u karijeri, čime bi se izjednačila s Australkom Margaret Court na listi najboljih svih vremena.

Andreescu (19) je igrala svoje prvo Grand Slam finale i to protiv svoje 'heroine iz djetinjstva', koja je prvi američki naslov osvojila još 1999. godine, prije nego što se Kanađanka rumunjskog podrijetla uopće rodila.

Andreescu je slavila s 6:3, 7:5.

Inače, njezina serija koju je počela ove godine izgleda impresivno. U siječnju je bila 152., a ovog ponedjeljka bit će peta tenisačica svijeta.

Osim toga, postala je najmlađa osvajačica Grand Slam naslova, (19 godina i 84 dana), a nikad se nije dogodilo i da tenisačcica u svom prvom nastupu u glavnom turniru osvoji naslov.

Istina, nastupala je u kvalifikacijama, ali do ove godine se nikad nije probila do glavnog turnira.

Znači, ima puno stvari zbog kojih če Andreescu pamtiti ovu 2019. godinu.