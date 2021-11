Nakon slavlja u derbiju trener Hajduka Valdas Dambrauskas šokirao svojom izjavom: Možda i nismo zaslužili ovu pobjedu...

Hajduk je na Rujevici, u 100. Jadranskom derbiju od hrvatske samostalnosti, pobijedio Rijeku 3:2. Bio je to sjajan derbi kojeg je odlučio Jan Mlakar golom doslovno u posljednjim sekundama utakmice

'Pobijedili smo, ali možda i nismo zaslužili ovu pobjedu. Mislim da nismo bili bolja momčad iako smo pobijedili, ali bili smo mentalno spremni, puno smo se pripremali za ovu utakmicu. Taktički neke stvari nisu bile kako bih želio da budu, posebice kod presinga i distribucije lopte. U dosta situacija moramo dosta raditi. Pogotovo u tranziciji. U nekim stvarima smo bili dobri. Dobra je bila reakcija nakon 2:1. Na kraju smo imali sreće, ali to dolazi i od pripreme. Međutim, mentalno smo bili na visini. Znali smo što trebamo raditi i sretno smo došli do pobjede. Rijeci od srca čestitam. Do večeras su bili lideri lige i odigrali su odličnu utakmicu. Bilo nam je teško, ali na kraju smo ipak pobijedili', zaključio je Dambrauskas.